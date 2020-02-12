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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг St. Petersburg Ladies Trophy

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер первого круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2020, уступив соотечественнице Екатерине Александровой со счетом 6:4, 3:6, 6:4, сообщает championat.com.

Касаткина уступала в третьем сете со счетом 2:5, но смогла вернуться в игру, подарив зрителям напряженную концовку. На счету Александровой 10 эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. Дарья всего один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.

"Первые матчи всегда тяжело даются, не важно, с кем играешь. Считаю, Даша сегодня играла хорошо, тем более что ее теннис для меня не совсем удобный. Если честно, мне просто повезло в конце, рада, что это закончилось", — поделилась впечатлениями от игры Екатерина Александрова.

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