Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг St. Petersburg Ladies Trophy

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер первого круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2020, уступив соотечественнице Екатерине Александровой со счетом 6:4, 3:6, 6:4, сообщает championat.com.

Касаткина уступала в третьем сете со счетом 2:5, но смогла вернуться в игру, подарив зрителям напряженную концовку. На счету Александровой 10 эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. Дарья всего один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.

"Первые матчи всегда тяжело даются, не важно, с кем играешь. Считаю, Даша сегодня играла хорошо, тем более что ее теннис для меня не совсем удобный. Если честно, мне просто повезло в конце, рада, что это закончилось", — поделилась впечатлениями от игры Екатерина Александрова.