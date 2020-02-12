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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ сокращает штат сотрудников седьмой год подряд

ТОЛЬЯТТИ. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Штат АвтоВАЗа на 31 декабря 2019 г. составлял 35028 человек, пишут "Ведомости" со ссылкой на презентацию президента компании Ива Каракатзаниса.

В презентации также говорилось о сокращении в 2019 г. производства автомобилей. "На заводе в Тольятти оно упало на 8,7% — до 413 тыс. машин. В презентации это объясняется прежде всего снижением заказов от партнеров, ведь помимо Lada здесь производятся автомобили Renault и Datsun. Выпуск на заводе в Ижевске, где производятся автомобили семейства Lada Vesta, снизился на 2,2% — до 128 тыс. шт.", — указывает источник.

В АвтоВАЗе изданию сказали, что снижение численности сотрудников в 2019 г. произошло за счет естественной убыли: выхода сотрудников на пенсию, увольнения по собственному желанию и других причин.

"Снижение численности сотрудников "АвтоВАЗа" продолжается уже семь лет подряд. Ранее компании неоднократно приходилось сокращать сотрудников. Наиболее массовые сокращения происходили в 2008-2009 и 2014–2015 гг. В 2008–2009 гг. численность персонала сократилась примерно на 30 тыс. человек, в 2014–2015 гг. — более чем на 20 тыс. человек", — отмечают "Ведомости".

Представитель АвтоВАЗа сказал, что сокращений персонала не планируется, продолжится набор в службу инжиниринга предприятия, штат которой за последние три года пополнило 1,1 тыс. новых специалистов. Говоря о производстве, представитель компании отметил, что АвтоВАЗ "будет гибко реагировать на объемы рынка".

 

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