В Самаре глава района предложил депутату оплатить благоустройство травмоопасного участка

Глава Кировского района Игорь Рудаков и депутат самарской губдумы Александр Милеев поспорили в Twitter о том, кому следует благоустраивать травмоопасный участок на ул. Ташкентской.

Парламентарий обратил внимание главы района на то, что рядом с домом № 192 необходимо убрать снег и поставить поручни на лестнице. Данную проблему Александр Милеев "взял на карандаш" по итогам встречи с председателями ТОС, ОСМ и жителями Кировского района.

"Учитывая ваши безграничные возможности, такие вопросы вам нужно брать не на "карандаш", а на "ручку с золотым пером"… Готов поучаствовать в плане технического задания и проекта! Не сомневаюсь, что вы профинансируете эти работы!", — ответил Игорь Рудаков.

В свою очередь депутат посоветовал главе района записать указанный адрес вместо того, чтобы "зарабатывать баллы дерзостью в Twitter" и обещал в понедельник прислать Игорю Рудакову соответствующее письмо в рабочем порядке.