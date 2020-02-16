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Общество

В Самаре глава района предложил депутату оплатить благоустройство травмоопасного участка

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Кировского района Игорь Рудаков и депутат самарской губдумы Александр Милеев поспорили в Twitter о том, кому следует благоустраивать травмоопасный участок на ул. Ташкентской.

Парламентарий обратил внимание главы района на то, что рядом с домом № 192 необходимо убрать снег и поставить поручни на лестнице. Данную проблему Александр Милеев "взял на карандаш" по итогам встречи с председателями ТОС, ОСМ и жителями Кировского района.
"Учитывая ваши безграничные возможности, такие вопросы вам нужно брать не на "карандаш", а на "ручку с золотым пером"… Готов поучаствовать в плане технического задания и проекта! Не сомневаюсь, что вы профинансируете эти работы!", — ответил Игорь Рудаков.
В свою очередь депутат посоветовал главе района записать указанный адрес вместо того, чтобы "зарабатывать баллы дерзостью в Twitter" и обещал в понедельник прислать Игорю Рудакову соответствующее письмо в рабочем порядке.

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