Дарья Касаткина не смогла пройти квалификацию на турнир в Дубае

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина не смогла пройти второй этап квалификации на турнир WTA cерии Premier в Дубае.

В воскресенье, 16 февраля, она в двух сетах уступила француженке Кристине Младенович со счетом 6:3, 6:2.

Основные соревнования турнира стартовали в понедельник, 17 февраля. Минуя квалификацию в сетку соревнований прошла еще одна уроженка Самарской области Анастасия Павлюченкова. Ее первой соперницей станет Белинда Бенчич из Швейцарии.

Призовой фонд турнира $2,9 миллионов.