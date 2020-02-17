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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина не смогла пройти квалификацию на турнир в Дубае

ДУБАЙ. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина не смогла пройти второй этап квалификации на турнир WTA cерии Premier в Дубае.

В воскресенье, 16 февраля, она в двух сетах уступила француженке Кристине Младенович со счетом 6:3, 6:2.

Основные соревнования турнира стартовали в понедельник, 17 февраля. Минуя квалификацию в сетку соревнований прошла еще одна уроженка Самарской области Анастасия Павлюченкова. Ее первой соперницей станет Белинда Бенчич из Швейцарии.

Призовой  фонд турнира $2,9 миллионов.

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