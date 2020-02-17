РКЦ "Прогресс" взыскивает с 30 млрд руб. по контракту, легшему в основу уголовного дела

АО РКЦ "Прогресс" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с требованием о взыскании с ООО "Спец Строй" 30,9 млрд руб. пени "за несвоевременное выполнение обязательств по контракту".

Допущенные при исполнении именно этого контракта нарушения стали причиной возбуждения уголовного дела по фактам злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ, ст. 201 УК РФ), подозреваемыми по которому являются начальник финансового управления РКЦ "Прогресс" Светлана Кирилина (дочь экс-гендиректора РКЦ Александра Кирилина, также являющегося фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ) и заместитель гендиректора предприятия Сергей Тюлевин.

Как ранее поясняли адвокаты обоих фигурантов, своей вины они не признают. Уголовные дела и в отношении Светланы Кирилиной, и в отношении Александра Кирилина были направлены в суды для рассмотрения по существу. Однако судьи в обоих случаях приняли решения о возвращении дел в прокуратуру. Дело Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина в декабре 2019 г. было передано в суд повторно.

Напомним, как сообщали СМИ, контракт № 51-11 от 17 октября 2011 г. (а в деле фигурирует именно он — прим. ред.) предусматривал модернизацию производственной базы для серийного выпуска ракет-носителей "Союз-2". В его рамках РКЦ "Прогресс" должен был купить и смонтировать за 2,9 млрд руб. чешский станочный центр и итальянский токарно-фрезерный многоцелевой станок.

Поставщик, которым выступало ООО "Спец Строй", в качестве соисполнителя контракта привлек компанию "Технокомплектлинии", заключив с ней договоры на поставку чешской и итальянской техники стоимостью 3,5 млн евро и 7,4 млн евро, соответственно.

В октябре 2014 г. "Спец Строй" перечислил "Технокомплектлиниям" два аванса на сумму около 175 млн рублей. Однако, несмотря на наличие действующего договора с этим обществом, в январе 2015 г. "Прогресс" объявил конкурс на закупку того же чешского станочного центра.

При этом, по мнению следствия, цена закупки якобы была необоснованно завышена. В результате 28 января 2015 г. "Прогресс" заключил с ООО "Самарская торговая компания — Экспорт 2002" контракт, по которому стоимость чешского оборудования составила 3,72 млн евро (при цене изготовителя 2,26 млн евро). Ранее заключенный контракт с "Технокомплектлиниями" был расторгнут.

По схожей схеме было приобретено итальянское оборудование. В итоге в акте служебной проверки деятельности "Прогресса", проведенной Роскосмосом, говорилось, что в результате подобных действий самарскому предприятию "нанесен значительный ущерб в размере 309,8 млн рублей".

Отметим, на рассмотрении Арбитражного суда Самарской области находится еще один спор между ООО "Спец Строй" и РКЦ "Прогресс", в рамках которого с последнего взыскивается 173,5 млн рублей. Свои требования "Спец Строй" обосновывает долгом "за работы, не предусмотренные контрактом". При этом речь идет все о том же контракте № 51-11 от 17 октября 2011 года.