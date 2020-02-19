Мэрия Самары: в первых классах свободно 4 тыс. мест

В Самаре подвели итоги первой волны зачисления в первые классы муниципальных образовательных учреждений, сообщает пресс-служба мэрии города. В лицеи и гимназии оно прошло 20 января, в школы — 30 января.

По состоянию на 18 февраля в первые классы 17-ти лицеев и гимназий зачислен 951 ребенок, 431 из которых — льготные категории, в том числе братья и сестры уже обучающихся в конкретном учреждении школьников. В 157 муниципальных общеобразовательных учреждений города уже зачислено 8 452 ребенка, из них — 1 302 льготники.

На сегодняшний день порядка 4 тыс. мест в школах города свободны для приема заявлений.

Зачисление в школы продолжается. Департамент образования рекомендовал руководителям образовательных учреждений, не дожидаясь крайней даты — 1 июля, организовать второй этап зачисления 3 марта, 7 апреля или 20 мая. В том случае, если в школу уже зачислены все дети с прикрепленных территорий, и при этом еще есть свободные места, образовательное учреждение вправе объявить вторую волну ранее рекомендованных дат.

Для решения всех вопросов о зачислении ребенка в другое общеобразовательное учреждение родители могут обращаться в департамент образования в отдел организации деятельности общеобразовательных учреждений по телефонам: 332-23-25; 332-82-48; 333-32-21.