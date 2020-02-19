Депутаты губдумы хотят запретить продажу табака в павильонах площадью менее 10 кв. м

Депутаты Самарской губернской думы хотят инициировать поправки в федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

В настоящее время розничная продажа табачной продукции разрешена в магазинах и павильонах. При этом требования к площади павильонов не установлены.

Депутаты губернской думы хотят эту ситуацию изменить и предлагают разрешить продажу табачной продукции в городских и сельских поселениях и в муниципальных районах в торговых павильонах площадью не менее 10 кв. м, в городских округах с внутригородским делением площадь этих объектов должна быть не менее 25 кв. м.

Эту законодательную инициативу в среду, 19 февраля, поддержали члены комитета по промышленности Самарской губернской думы.