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Музеи и выставки Культура

"Невероятные приключения Сливковой и Шепелевой" покажут в выставочном зале Союза художников

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 3 марта в 18:00 в выставочном зале Союза художников откроется выставка "Невероятные приключения Сливковой и Шепелевой".

Анна Сливкова и Наталья Шепелева - самарские художники и подруги. Их совместные путешествия с этюдниками, схожие взгляды на живопись и на жизнь нашли отражение в выставке. Творчество Анны и Натальи объединяют ощущение счастья, радость бытия, яркий цвет и солнечный свет.

На выставке представят картины, вдохновением для которых послужили поездки художников в 2015 г. в Эчмиадзине (Армения); в республику Арцах (Нагорный Карабах) в Гадруте; в Бухару (Узбекистан) в 2019 г., а также несколько картин из совместной поездки в Германию на Рождество в 2019 году.

Во всех поездках художников встречало гостеприимство жителей, желание показать свой край и рассказать о нем истории и легенды. Увиденное и услышанное отразилось в работах Анны и Натальи.

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