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Общество

Жительницу Сызрани заставили вернуть сожителю деньги, которые она сочла своими

СЫЗРАНЬ. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани судебные приставы помогли местному жителю вернуть деньги, снятые сожительницей без его ведома с его банковского счета, сообщает УФССП по Самарской области.

Мужчина доверил своей второй половине полностью распоряжаться его денежными средствами, вручив банковские карты и оформив доверенность на право получения денег с банковского счета. В то же время он продал принадлежащую ему квартиру, а деньги положил на накопительный счет. Спустя время, обратившись в банк, мужчина узнал, что его "супруга" уже сняла все деньги с его счета и положила их на другой, открытый на ее имя. На просьбу мужчины вернуть денежные средства ему, женщина отказала, считая, что половина данной суммы принадлежит ей. Не согласившись с этим, сызранец обратился в суд.

В ходе судебных разбирательств было принято решение о взыскании с гражданки суммы снятой со счета ее бывшего сожителя, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. В отдел судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района Самарской области поступил исполнительный документ о взыскании с гражданки задолженности в размере 1,7 млн рублей.

В рамках исполнительного производства должнице было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства с требованием оплатить задолженность. Также судебные приставы разъяснили женщине, что за присвоение чужих денежных средств принадлежащий ей автомобиль будет арестован и направлен на торги. После беседы, проведенной судебным приставом-исполнителем с должницей, она полностью погасила долг перед бывшим "супругом".

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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