Корпоратив с вау-эффектом: ТОП идей праздников с коллективом

Не успели отгреметь новогодние салюты, а компании Самары уже закружил вихрь следующих праздников: 23 февраля, 8 Марта, годовщина фирмы, профессиональные торжества... Как отметить все эти памятные даты в коллективе весело и зажигательно? Чтобы не превратить корпоратив в очередную скучную формальность, берите инициативу в свои руки.

А мы подскажем несколько идей, как удивить коллег.

Для этого важно продумать не только место праздника, меню банкета и подарки сотрудникам, но и развлечения на вечер. От того, будет ли скучать на застолье коллектив, зависит общее впечатление от корпоратива и уровень вовлеченности в жизнь предприятия после него.

В Самаре большой выбор шоу-программ. Мы отобрали самые трендовые развлечения, которые коллеги с восторгом будут обсуждать до следующего праздника.

Идея корпоратива на 8 Марта

Знаете, кто больше всех любит Международный женский день? Продавцы цветов и духов! А кто ждет этого праздника с содроганием? Мужчины из "женских" коллективов.

фото предоставлено City Quiz

Чтобы не превратить прекрасный весенний праздник в скучную формальность, вместо мимоз и шампанского подарите своим сотрудницам развлекательное квиз-шоу City Quiz. Устройте корпоратив в формате барной викторины. Дамы очень любят веселый интеллектуальный досуг. А квизы дают возможность продемонстрировать не только красивые наряды, но и острый ум.

Обычно для участия в квизах по расписанию требуется команда от 4 до 10 человек. Они проводятся в объявленном организаторами рестобаре или кафе. Победителям игры вручаются памятные призы. У многих самарских квизов уже есть команды-завсегдатаи. Но ничто не мешает новичкам присоединиться и даже выигрывать. Идеальный вариант для праздника небольшим отделом.

Если же вы хотите отметить 8 Марта большим коллективом, рекомендуем заказать корпоративный квиз. Можно устроить соревнование между отделами или проверить, кто сообразительнее: сотрудницы или сотрудники. А в финале вручить прекрасным дамам призы-подарки от компании.

Организаторы согласуют с вами удобную дату, привезут все необходимое оборудование в выбранный вами ресторан, на базу отдыха или в офис. Вопросы квиза будут составлены с учетом специфики вашей отрасли. В стоимость такого корпоратива также включены ведущий, диджей и фотограф.

https://cityquiz.club/samara/

https://vk.com/samaraquiz

Вау-корпоратив в день рождения компании

Беспроигрышный вариант для широкого празднования годовщины компании - банкет в ресторане. Конечно же, корпоратив по случаю юбилея предприятия должен быть феерическим. Не время экономить! Сотрудники, которые много лет приносили прибыль родной компании, имеют право на зажигательный праздник.

фото предоставлено компанией "Квестория"

Какое же развлечение будет уместным на таких корпоративах, объединит мало знакомых между собой гостей разного возраста и позволит всем активно поучаствовать в веселье?

Если вы хотите удивить коллег и вызвать всплеск восторга - устройте на празднике ролевую игру-квесторию. Квестория - увлекательная, легкая игра с погружением, построенная на общении и достижении общих целей. Яркие костюмы полностью преобразят сотрудников, музыка погрузит в атмосферу Туманного Альбиона, Древнего Египта или Дикого Запада, а коллеги будут обсуждать хитрые сюжетные повороты еще много дней после корпоратива.

Пусть сотрудники прямо в ресторане превратятся в героев любимых фильмов: царей, королев, фараонов, английских лордов, детективов, гангстеров или отвязных байкеров. И попробуют разгадать запутанную и полную тайн детективную историю. Играть можно где угодно, а сюжет подбирается под местность и повод. Ведущий раздаст необходимый реквизит и объяснит правила. А вот финал игры полностью зависит от действий игроков.

Сценарии квесторий разработаны и протестированы командой игровых сценаристов и психологов. Они позволяют сплотить коллектив и повысить уровень вовлеченности в работу. Настоящий тимбилдинг с прогнозируемым результатом!

https://samara.questoria.ru

https://vk.com/questoria.samara.club