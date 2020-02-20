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Законотворчество Власть и политика

Многодетные семьи смогут сами формировать льготные участки

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую губдуму внесен законопроект об изменениях регионального закона "О земле" в части предоставления бесплатных земельных участков многодетным гражданам.

Фото: ru.wikipedia.org

В частности, предлагается дать многодетным семьям возможность самостоятельно определять предполагаемые размеры и местоположение земельного участка на территории любого района или города, в границах которого постоянно проживают данные граждане, а также без привязки к месту их проживания.

Исключением станут территории, в которых изданы акты об отсутствии свободной земли, - Самара и Тольятти.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сегодня в большинстве муниципальных образований губернии земельные участки, предоставляемые многодетным гражданам, расположены на значительном удалении от городов и не обеспечены необходимой инфраструктурой. Данные обстоятельства являются препятствием для их дальнейшего использования многодетными семьями по целевому назначению, а также служат причинами множества отказов указанных граждан от выбора предлагаемых земельных участков.

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