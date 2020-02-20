Стала известна культурная программа "Время Тольятти-2020" на 22 и 23 февраля

В рамках общественной акции "Время Тольятти-2020" учреждения образования, культуры и спорта подготовили насыщенную программу для тольяттинцев и гостей города.

Напомним, 2020-й объявлен губернатором Дмитрием Азаровым Годом Тольятти в Самарской области.

В субботу, 22 февраля, с 11:00 до 13:00 учреждения образования приглашают детей и взрослых на развлекательную программу для всей семьи "Время отдыхать вместе". В программе — турнир по мини-футболу на снегу, спортивные эстафеты, игра "Зарница", концерт с участием детских творческих коллективов, работа интерактивных площадок, мастер-классы и полевая кухня. Для семейного отдыха будут открыты площадки на ул. Комсомольская, 78 и ул. 40 лет Победы, 42, а также парк Комсомольского района.

Кроме того, в субботу с 11:00 до 13:00 активных тольяттинцев традиционно ждут учреждения спорта. В парке Комсомольского района и на территории "LADA-парка" (лыжная база, ул. М.Жукова, 49) будут организованы показательные выступления спортсменов и тренеров, спортивные игры, викторины, открытые тренировки. Будет работать фотозона.

Завершится праздничная программа субботнего дня в ТРК "Русь-на-Волге" (ул. Революционная, 52А). С 15:00 до 17:00 КЦ "Автоград" приглашает горожан на игровую программу "Культурный Автоград" с выступлением творческих коллективов, играми и викторинами на знание истории завода и города.

23 февраля, в День защитника Отечества с 11:00 до 14:00 в парке Центрального района учреждения культуры представят большую концертно-развлекательную программу "Весёлая ярмарка" с участием аниматоров, выступлением творческих коллективов КДЦ "Буревестник" и полевой кухней.

В парке Комсомольского района с 12:00 до 15:00 состоится праздничная концертная программа "Солдатский конверт". С 11:00 до 16:00 на территории Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова будет проходить ежегодный фестиваль "Мужские игры", посвященный Дню защитника Отечества. Всех посетителей ждут концерт, конкурсы, состязания и солдатская каша. В программе — богатырские забавы, зимний картинг на гоночной трассе Парка, лазертаг, танковый поединок на моделях танков Второй Мировой войны, страйкбол и многое другое.

Самые активные участники акции будут отмечены призами.