Желтый уровень опасности: в Самарской области ожидается туман

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за погоды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Ночью и днем 21 февраля местами по области и в Самаре ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее. На дорогах возможна гололедица.