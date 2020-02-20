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Общество

Желтый уровень опасности: в Самарской области ожидается туман

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за погоды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Ночью и днем 21 февраля местами по области и в Самаре ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее. На дорогах возможна гололедица.

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