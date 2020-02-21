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Работа и Кадры

Составлен свежий рейтинг самых востребованных массовых специальностей в Самаре

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис Работа.ру изучил вакансии по массовым специальностям в Самаре и выяснил, каких специалистов не хватает в городе и на какие зарплаты они могут рассчитывать.

В феврале самыми востребованными массовыми специальностями в Самаре стали охранники. Таким специалистам работодатели предлагают в среднем от 28 400 рублей в месяц. Однако на рынке труда есть и более высокооплачиваемые вакансии с вахтовым графиком работы. Так, специалисту, готовому переехать в Москву, работодатель предлагает до 65 тыс. рублей в месяц. В городе также много предложений для водителей такси, чья средняя зарплата, по данным Работы.ру, начинается от 71 700 рублей в месяц. Но кандидатам нужно помнить, что их заработок будет зависеть от количества совершенных поездок.

Самарские работодатели активно ищут представителей релейл-профессий. Зарплаты таких работников обычно невысокие: средний оклад продавца-консультанта начинается от 28 тыс. рублей, а продавца-кассира — от 21 тыс. рублей. Однако заработок этих специалистов зависит от количества проданных товаров и услуг. Например, продавец-консультант в крупной телекоммуникационной компании может получать до 95 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, в Самаре востребованы повара. Средние зарплатные предложения для них начинаются от 22 тысяч. А грузчики, который тоже не хватает в городе, могут получать от 17 тыс. рублей в месяц.

В Самаре есть и более высокооплачиваемые предложения на рынке труда для специалистов массовых профессий. Однако большинство таких вакансий предполагает работу вахтовым методом — длительные командировки от одного месяца. Например, средняя заработная плата для сварщика-аргонщика составляет около 134 тыс. рублей. Но за такой зарплатой сварщику придется отправиться, например, на месторождение в Ямало-Ненецкий автономный округ, где за 60-дневную вахту он может получать от 145 тыс. рублей. Средняя зарплата для монтажника фасадов составляет 100 тыс. рублей, но зарабатывать столько он сможет в Санкт-Петербурге.

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