В с. Рамено сгорел дом, в котором жила семья с 11 детьми

В Сызранском районе 25 февраля сгорел дом, в котором жила многодетная семья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Около 5:57 на ул. Полевой, 44б в с. Рамено загорелся частный дом и постройки во дворе. Огонь охватил 150 кв. м. Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в 6:36.
Пострадал 47-летний мужчина. 11 детей, проживавших в доме, успели эвакуироваться до прибытия пожарных.
По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.