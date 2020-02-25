В с. Рамено сгорел дом, в котором жила семья с 11 детьми

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В Сызранском районе 25 февраля сгорел дом, в котором жила многодетная семья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области