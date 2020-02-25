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В с. Рамено сгорел дом, в котором жила семья с 11 детьми

СЫЗРАНЬ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранском районе 25 февраля сгорел дом, в котором жила многодетная семья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Около 5:57 на ул. Полевой, 44б в с. Рамено загорелся частный дом и постройки во дворе. Огонь охватил 150 кв. м. Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в 6:36.

Пострадал 47-летний мужчина. 11 детей, проживавших в доме, успели эвакуироваться до прибытия пожарных.

По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.

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