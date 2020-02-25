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Законотворчество Власть и политика

Евгений Серпер: Запрет продажи несовершеннолетним "снюса" оградит детей от беды

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 февраля, состоялось очередное заседание Самарской губернской думы, на котором был принят ряд серьезных решений. Наиболее важные из них прокомментировал депутат Государственной думы РФ Евгений Серпер.

"Одно из значимых решений, принятых сегодня, - законодательно закрепленный запрет на продажу несовершеннолетним так называемого снюса. Дело в том, что продукт вызывает быстрое привыкание и имеет очень опасные последствия для детского здоровья. Поэтому принципально важно, что депутаты, региональная власть и правоохранительные органы приняли совместное решение, которое должно оградить детей и подростков от этой отравы", - отметил депутат.

К сожалению, в последнее время тема распространения снюса среди детей и подростков оставалась актуальной.

"У нас были тревожные сигналы от родителей, которые сообщали о бесконтрольной продаже вредных смесей. Главная опасность синтетического никотина - в том, что он способствует возникновению сильной зависимости. По мнению экспертов, в одном пакете снюса никотина в 10-12 раз больше, чем в сигарете. Это вещество многократно увеличивает риск острых токсических отравлений, особенно у детей. Снюс мог стать настоящей эпидемией среди школьников. Принятый сегодня закон должен решить эту проблему и помочь оградить детей от беды. Считаю важным, что все заинтересованные стороны очень ответственно подошли к этой теме и единодушно выступили за своевременное принятие этого решения," - подчеркнул Евгений Серпер.

Другой принятый сегодня законопроект направлен на решение актуального вопроса, связанного с кадровым дефицитом в сфере здравоохранения. У молодых врачей и медсестер поликлиник и службы скорой помощи теперь появилась возможность в приоритетном порядке получить место для своего ребенка в детском саду. Это может стать решающим фактором при их трудоустройстве. Новая льгота будет способствовать привлечению молодых специалистов в систему здравоохранения.

"Хочу подчеркнуть, что ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медпомощь, - одна из задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Сейчас в областной системе здравоохранения не хватает около 200 врачей-терапевтов и врачей общей практики, более чем 250 узких специалистов, свыше одной тысячи медсестер. В 2020 году под новую льготу подпадает более 350 человек", - рассказал депутат.

"Для борьбы с кадровым дефицитом медиков в Самарской области по инициативе региональной власти уже принят ряд льгот. Среди них - бесплатные путевки в санаторий, предоставление земельных участков для ИЖС, компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ, получение единовременных денежных выплат и многое другое. Уверен, что еще одна мера будет способствовать решению вопроса с дефицитом медицинских специалистов", - считает Евгений Серпер.

Гид потребителя

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