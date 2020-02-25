Евгений Серпер: Запрет продажи несовершеннолетним "снюса" оградит детей от беды

Во вторник, 25 февраля, состоялось очередное заседание Самарской губернской думы, на котором был принят ряд серьезных решений. Наиболее важные из них прокомментировал депутат Государственной думы РФ Евгений Серпер.

"Одно из значимых решений, принятых сегодня, - законодательно закрепленный запрет на продажу несовершеннолетним так называемого снюса. Дело в том, что продукт вызывает быстрое привыкание и имеет очень опасные последствия для детского здоровья. Поэтому принципально важно, что депутаты, региональная власть и правоохранительные органы приняли совместное решение, которое должно оградить детей и подростков от этой отравы", - отметил депутат.

К сожалению, в последнее время тема распространения снюса среди детей и подростков оставалась актуальной.

"У нас были тревожные сигналы от родителей, которые сообщали о бесконтрольной продаже вредных смесей. Главная опасность синтетического никотина - в том, что он способствует возникновению сильной зависимости. По мнению экспертов, в одном пакете снюса никотина в 10-12 раз больше, чем в сигарете. Это вещество многократно увеличивает риск острых токсических отравлений, особенно у детей. Снюс мог стать настоящей эпидемией среди школьников. Принятый сегодня закон должен решить эту проблему и помочь оградить детей от беды. Считаю важным, что все заинтересованные стороны очень ответственно подошли к этой теме и единодушно выступили за своевременное принятие этого решения," - подчеркнул Евгений Серпер.

Другой принятый сегодня законопроект направлен на решение актуального вопроса, связанного с кадровым дефицитом в сфере здравоохранения. У молодых врачей и медсестер поликлиник и службы скорой помощи теперь появилась возможность в приоритетном порядке получить место для своего ребенка в детском саду. Это может стать решающим фактором при их трудоустройстве. Новая льгота будет способствовать привлечению молодых специалистов в систему здравоохранения.

"Хочу подчеркнуть, что ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медпомощь, - одна из задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Сейчас в областной системе здравоохранения не хватает около 200 врачей-терапевтов и врачей общей практики, более чем 250 узких специалистов, свыше одной тысячи медсестер. В 2020 году под новую льготу подпадает более 350 человек", - рассказал депутат.

"Для борьбы с кадровым дефицитом медиков в Самарской области по инициативе региональной власти уже принят ряд льгот. Среди них - бесплатные путевки в санаторий, предоставление земельных участков для ИЖС, компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ, получение единовременных денежных выплат и многое другое. Уверен, что еще одна мера будет способствовать решению вопроса с дефицитом медицинских специалистов", - считает Евгений Серпер.