Медработникам дадут льготу при устройстве детей в садики

Во вторник, 25 февраля, депутаты Самарской губернской думы внесли в областной закон "О государственной поддержке граждан, имеющих детей" поправки, касающиеся установки права на первоочередной прием в школы и детские сады детей медицинских работников поликлиник и скорой медицинской помощи.

Планируется, что эта мера повысит привлекательность указанных профессий. Дело в том, что сейчас дефицит в кадрах первичного звена здравоохранения составляет, согласно пояснительной записке к законопроекту, 198 врачей-терапевтов участковых и врачей общей практики, более 250 "узких" специалистов, 1027 средних медицинских работников, в том числе 400 медсестер.

Разработчики законопроекта отмечают, что в регионе "последовательно реализуется ряд мер, в том числе мер социальной поддержки, направленных на закрепление медицинских кадров в системе здравоохранения". И предлагаемая дополнительная мера, по их мнению, "будет способствовать привлечению молодых специалистов в систему здравоохранения и отчасти снятию существующей проблемы обновления кадрового состава медицинских организаций, осуществляющих первичную медико-санитарную помощь, а также скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь".

"По информации, предоставленной министерством здравоохранения Самарской области, на 2020 год количество детей указанных категорий медицинских работников, планирующих поступление в дошкольные образовательные организации, составляет 353 человека, на 2021 год — 412 человек, на 2022 год — 382 человека", — отмечается в пояснительной записке.

Примечательно, что действие вступивших в закон поправок предусмотрено лишь до 31 декабря 2024 года.

Напомним, в настоящее время по областному законодательству право на внеочередной прием в детские сады имеют дети педагогических работников, работающих в этих учреждениях. Право на первоочередной прием в детские сады имеют дети одиноких родителей.

По федеральному законодательству право на внеочередной прием имеют дети прокуроров, судей и сотрудников Следственного комитета. В первоочередном порядке в детсады зачисляются дети полицейских, военнослужащих, дети из многодетных семей, дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, дети из неполных семей.