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Спорт

Лыжные гонки на призы "Волжской коммуны" пройдут в начале марта

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодно спортсмены со всех городов и весей Поволжья собираются на базе учебно-спортивного центра "Чайка" поселка Управленческий, где располагается одна из самых лучших лыжных трасс города.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Принять участие в забеге и претендовать на призовые места может любой желающий. Предварительные заявки (сканированные с печатями) на участие подаются до 12.00 6 марта 2020 года по электронной почте: elena_0105@inbox.ru.

Заявки и медицинские справки (оригинал и копия) на участие в соревнованиях представляются в мандатную комиссию по допуску 7–8 марта 2020 года с 8.30 до 10.30. Подробности проведения соревнований — на сайте Самарской федерации лыжных гонок.

Впервые соревнования были проведены в 1941 году и с тех пор они стали традиционными для всех любителей этого зимнего вида спорта. В этот день побороться за призы "Волжской коммуны" выходят на лыжню от 500 до 1000 участников. Лыжные гонки — прекрасная возможность провести время с семьей, заняться спортом, приобщиться к здоровому образу жизни.

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