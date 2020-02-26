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Работа и Кадры

Трети соискателей приходится отказываться от работы после успешно пройденного собеседования

МОСКВА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как часто и почему россияне отказываются от трудоустройства. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

30% соискателей не выходят на работу, несмотря на то, что прошли все этапы отбора на вакансию. Озвучивая причины отказа работодателям, россияне, имеющие подобный опыт, чаще всего говорили о низком заработке (26%), нечестности нанимателя (23%) и неподходящих условиях труда (22%).

13% опрошенных отказались от трудоустройства, т. к. имели возможность выбора из нескольких вакансий и предпочли предложение другого работодателя. Каждый десятый в качестве причины отказа назвал удаленность места работы от дома. 5% в процессе трудоустройства узнали плохие отзывы о компании и предпочли отказаться от предложения о работе. По 3% респондентов смутили широкий круг должностных обязанностей и "серая" зарплата. По 2% соискателей в качестве причин отказа от трудоустройства указали недоверие компании, антипатию к руководству и рабочему коллективу, отсутствие официального трудоустройства и интуитивное ощущение "не мое". Среди прочих не столь популярных причин россияне называли затягивание решения о приеме на работу, семейные обстоятельства, отсутствие возможностей карьерного роста, неинтересный или маленький функционал (14%).

Для того, чтобы не оказаться на собеседовании, в результате которого вам предложат неприемлемые условия, эксперты SuperJob рекомендуют созваниваться с рекрутером до встречи и уточнять наиболее важную для вас информацию. Наиболее эффективным будет задать 2-3 вопроса: например, за какой именно участок работы вы будете отвечать, какие цели будут ставиться перед вами и будет ли зарплата соответствовать вашим ожиданиям, указанным в резюме.

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