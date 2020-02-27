Французская компания "СОПРЕМА" откроет в Самаре производство гидроизоляционных материалов

В четверг, 27 февраля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел встречу с президентом компании "СОПРЕМА" Пьер-Этьеном Биндшедлером. Они обсудили возможности реализации крупного инвестиционного проекта по производству материалов для гидроизоляции.

"СОПРЕМА" представлена в 90 странах мира, имеет 63 производственных предприятия, 13 научно-исследовательских и 22 учебных центра, более 4 тыс. дистрибьюторов. В прошлом году руководство французской корпорации объявило о намерении выйти на российский рынок.

Приветствуя участников встречи, Виктор Кудряшов поблагодарил руководство крупнейшей компании по выпуску гидроизоляции за интерес, проявленный к Самарской области. Он подчеркнул, что регион открыт для притока инвестиций. Благодаря системной работе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства, здесь создаются необходимые условия для комфортного и успешного ведения бизнеса.

"В Самарской области уже успешно реализуют свои проекты такие известные французские компании, как "Рено-Ниссан", "Шнайдер-электрик", "Валио", "Данон" и другие. Уверен, что компанию "СОПРЕМА" на самарской земле тоже ждет большой успех", — сказал Виктор Кудряшов.

На базе предприятий "Мягкая кровля" и "ЕТ-Пласт" корпорация намерена создать производственную площадку площадью более 2 тыс. кв. м по выпуску гидроизоляционных материалов премиум класса. На заводе планируется создать новые высокотехнологичные рабочие места, будет закуплено современное итальянское оборудование. Объем планируемых инвестиций с участием компании "СОПРЕМА" составит более 1 млрд рублей.

"Наши ближайшие планы связаны с инвестициями в компанию "Мягкая кровля" для наращивания промышленных показателей и получения продуктов высшего качества. Минимальные инвестиции на этом этапе мы оцениваем в один миллиард рублей. Но особенностью компании "СОПРЕМА" является создание крепкой местной региональной базы, которую мы планируем оснастить всеми необходимыми инструментами, прежде всего это информационные технологии, новые научные исследования и разработки. Мы считаем, что важнее создавать надежные филиалы в сильных странах, а не концентрировать все в Страсбурге, где находится наш главный офис", — подчеркнул президент компании Пьер-Этьен Биндшедлер.

Слияние самарских предприятий с компанией "СОПРЕМА" даст возможность увеличить производственную мощь предприятия, расширить рынок сбыта, а также вывести продукцию на качественно новый уровень. Это окажет положительное влияние на экономику всего региона.