В Красноярском районе нашли подход к масштабному повышению квалификации педагогов

В приоритете Ресурсного центра Северо-Западного образовательного округа работа с преподавателями и одаренной молодежью.

Педагоги Северо-Западного округа одними из первых оценили портал "Современная цифровая образовательная среда в РФ" для повышения квалификации. В текущем году приоритеты направлены на обучение преподавателей по программам развития функциональной грамотности, подготовку к преподаванию предметов на углубленном уровне, а также обучение на платформе "Цифровая образовательная среда".

Ресурсный центр района много внимания уделяет одаренной молодежи. Сложившаяся система позволяет строить индивидуальную траекторию образовательного маршрута ребенка, ориентированного на успех. Особенно много внимания уделяется участию в олимпиадах как способу выявить детей с выдающимися способностями и дать им возможности для развития.

"В нашем округе считают, что именно школьный этап всероссийской олимпиады школьников должен быть массовым и проходить по принципу "главное — не победа, а участие", — говорит Ольга Низамутдинова, директор Ресурсного центра Красноярского района. На протяжении восьми лет школьный этап здесь проводится по единым заданиям. Для успешного выступления олимпиадников на региональном уровне в январе 128 ребят прошли интенсивные учебно-тренировочные сборы в 16 образовательных организациях.

Научно-популярные лекции Самарского университета, участие в образовательных программах центра "Сириус", вовлеченность в работу регионального центра поддержки и развития способностей "Вега" ориентированы и на молодежь, и на педагогов.

Следующим шагом станет организация в учебных заведениях округа профильных смен, которые будут функционировать по принципу центра "Сириус".