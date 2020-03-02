В Мирном растет активная молодежь

Социальная активность ученической среды средней школы поселка Мирный, сложившаяся за десять лет, получила развитие в нацпроекте "Образование".

О результативной работе ребят из школы Мирного лучше всего говорить на примере участия в конкурсе социальных проектов "Гражданин" на окружном и региональном уровне. Впервые они выступили на областном соревновании еще в 2011-м, а уже на следующий год коллектив 11 "Б" взял третье место с проектом "Атрибутика школы". Тогда итогом стало появление собственного гимна, герба и флага учебного заведения. В 2014 году коллектив школьников занял второе место по области с проектом "Дворик детства". Школьники вместе со взрослыми обустроили тогда детскую спортивную площадку на улице Песочной.

В 2015 году коллектив под руководством учителя русского языка и литературы Ольги Ивановны Соколовой занял третье место по области с проектом "Аллея Славы", которая была создана на территории дендропарка школы и посвящена 70-летию Победы.

В 2017 и 2018 годах жюри высоко оценило проекты экологической направленности "Школьный питомник" и "Осторожно, батарейка!". Эти проекты получили вторые места на региональном этапе. В результате в школе был создан экологический питомник, где выращивают саженцы елей, дубов, каштанов, лиственниц. Ими учебное заведение делится с жителями Мирного, близлежащих поселений и Красноярским лесничеством. Благодаря проекту "Осторожно, батарейка!" в поселке создан пункт сбора использованных батареек (для обучающихся и педагогов школы), а также организовано экологическое просвещение среди местных жителей. Руководителями проектов выступили Ирина Георгиевна Пелеганчук и Любовь Германовна Баенова.

К 75-летию Победы школа планирует завершить проект "Аллея Славы", посвященный учителям-ветеранам Великой Отечественной войны. В частности, плиткой будет выложена дорожка по Аллее.

Конечно, не все проекты, которые готовят ребята, становятся лучшими на окружном и областном уровнях. Но благодаря их активности в школе высажен дендрарий — одно из красивейших мест в поселении, со слов жителей Мирного, украшен сказочными фигурами вход в начальную школу, организована работа волонтеров, ярмарок благотворительности. Ребята создали Книгу памяти, описали туристический маршрут Мирный — Колодинка — Мирный, который, кстати, стал лучшим на Головкинских чтениях в 2018 году.

Каждый класс, занимаясь социально полезной деятельностью, вносит вклад в процветание своей школы и поселка.

Михаил Пучко, директор школы поселка Мирный:

— Участие детей в социально ориентированной деятельности развивает в них коммуникативные навыки, учит поиску информации, отстаиванию собственной точки зрения, сопереживанию людям, взаимодействию с властными структурами, с экономическим сообществом, что созвучно региональному проекту "Социальная активность", который является региональной составляющей национального проекта "Образование".