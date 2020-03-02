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Образование Общество

Нацпроект "Образование" сделал этот учебный год для ребят Кошкинского района уникальным

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Открытие в школе села Кошки "Точки роста" и в Доме детского творчества мини-технопарка заставило по-новому посмотреть на образование и детей, и их родителей.

Фото: Екатерина Климова

В кошкинской "Точке роста" проходят занятия по четырем предметам основной урочной деятельности и 24 направлениям внеурочной, включая краеведческий краевой кружок. Зона коворкинга активно используется для проведения семинаров, конференций, собраний и классных часов. Шахматный мир, навыки первой медицинской помощи ребята осваивают не по картинкам из учебников, а благодаря практическим занятиям.

220 мальчишек и девчонок из 8 школ района получили возможность осваивать мир программирования и сетевые технологии в IT-квантуме, технологии дополненной и виртуальной реальности в AR/VR-квантуме, учатся настраивать беспроводное аппаратное обеспечение, устанавливать беспроводные связи между мобильным роботом и компьютером в Робоквантуме.

Особая часть мини-технопарка — это хайтек-цех. Именно здесь сосредоточено все оборудование, необходимое для производства деталей своими силами. Пройдет совсем немного времени, и сегодняшние школьники станут востребованными, успешными и талантливыми молодыми специалистами.

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