Как "Точка роста" в селе Красный Яр изменила учебный процесс

Среднюю школу села Красный Яр не назвать обычной. В качестве структурных подразделений в нее входят два детских сада, детско-юношеский центр, спортивная и конноспортивная школы. Ребята приходят сюда малышами, а покидают учебное заведение почти взрослыми людьми. В прошлом году благодаря нацпроекту "Образование" у них появились новые возможности для развития.

Работа на опережение

Школе села Красный Яр не в новинку внедрять прогрессивные стандарты обучения, ориентируясь на цифровую эпоху, проявлять гибкость в работе и с трудными, и с одаренными детьми, привлекать ребят к участию во всевозможных волонтерских движениях. Даже робототехника появилась тут раньше, чем во многих самарских школах.

"Федеральные проекты "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Социальная активность" охватывают все сферы деятельности школы, — рассказывает директор школы Красного Яра Светлана Жаднова. — Однако появившийся в рамках реализации нациционального проекта центр "Точка роста" подарил нам свежие перспективы, вдохновив условиями работы как учеников, так и педагогов".

Новые возможности школы

"Точка роста" открыла свои двери в сентябре. Она расположилась в двух кабинетах, один из которых прежде был малым спортзалом — от него даже оставили шведскую стенку. В остальном эти комнаты похожи не на учебные классы, а на модный коворкинг. Большие, почти панорамные окна помогают оценить безупречный ремонт. Здесь есть круглые столы и столы — шахматные доски, кресла-мешки, интерактивная панель вместо классной доски, 3D-принтер, квадрокоптеры и даже шлем VR. Для "Точки роста" были закуплены 10 современных ученических компьютеров и один учительский, планшет, фотоаппарат, микрофон… Словом, легко понять, почему дети стремятся попасть сюда даже в свободное время. А проходят в этих кабинетах информатика, ОБЖ, математика, а также различные кружки и секции: робототехника, программирование на Java, шахматы.

Педагог-организатор Зарема Галиуллина среди первых оценила преимущества, занимаясь в центре "Точка роста" с волонтерами и активистами Российского движения школьников. "Обстановка дает возможность ребятам чувствовать себя намного раскованнее, — говорит она. — За круглыми столами дети активнее коммуницируют в процессе выполнения различных заданий. И качество продукта любой педагогической деятельности становится ощутимо выше".

Ее слова готова подтвердить и Марина Рытикова, заведующая детско-юношеским центром. "В допобразовании мы можем варьировать форму занятий, более чутко прислушиваться к потребностям ребенка, — объясняет Рытикова. — Поэтому "Точка роста" для нас стала идеальной площадкой. Что любопытно, ее появление поменяло и тех преподавателей, которые скептически относились к инновациям. Коллеги старшего поколения заметно освежили свой взгляд на профессию".

Растет качество знаний

Среди заметных проектов, которые центр запустил на базе "Точки роста", — творческое объединение "Основы медицинских знаний". Школа пригласила к сотрудничеству действующего врача районной больницы, и теперь он знакомит ребят с приемами первой помощи и прочими полезными навыками. Даже манекены есть для практики.

Руководит "Точкой роста" учитель информатики Евгений Торин, который проводит занятия по робототехнике. У команды школы Красного Яра есть значительный потенциал — она уже привезла с одного из московских чемпионатов достойное шестое место. В ближайших планах — проведение собственного фестиваля робототехники.

Школа Красного Яра планирует пригласить в гости ребят 7-8 классов из других учебных заведений района. На базе "Точки роста" для них проведут профориентационную смену, посвященную профессиям будущего.

Пока рано говорить о том, как работа центра сказывается на успеваемости. Но уровень вовлеченности детей и преподавателей в учебный процесс позволяет предположить, что качество знаний будет расти.

Светлана Жаднова, директор школы села Красный Яр:

— Национальный проект "Образование" стал для нас трамплином, катализатором развития тех позитивных процессов, которые уже происходили в школе. В более современных и комфортных условиях новой "Точки роста" мы стали эффективнее работать над задачами, поставленными нацпроектом и его составляющими.