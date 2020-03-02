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Образование Общество

В школе села Новый Буян с удовольствием работают учителя и ученики

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Со 2 сентября 2019 года в школе села Новый Буян уроки технологии, информатики, ОБЖ и внеурочная деятельность проводятся в новом центре "Точка роста". И уже 24 сентября учащиеся школы продемонстрировали первые успехи в освоении передового оборудования.

Фото: предоставлено школой села Новый Буян

За пять месяцев работы в центре проведено восемь социокультурных мероприятий, большое количество открытых уроков и внеурочных занятий, акции "Добрые уроки", уроки безопасности в Интернете, недели технологии, физической культуры и ОБЖ, математики и информатики.

Славные шахматные традиции новобуянской школы позволили достойно провести на базе "Точки роста" окружной шахматный турнир.

"Центр сделал школьную жизнь более интересной и расширил возможности учеников в получении качественного образования. Здесь с удовольствием работают и учителя, и ученики", — говорит руководитель "Точки роста" Алевтина Кирясова.

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