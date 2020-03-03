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Пожары Происшествия

Суд обязал поджигателя леса из Тольятти возместить ущерб

ТОЛЬЯТТИ. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд удовлетворил иск прокурора Автозаводского района к задержанному в мае 2019 г. поджигателю леса. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Он должен будет возместить ущерб ГУ МЧС России по Самарской области — около 35 тыс. руб. и администрации Тольятти — около 54, 5 тыс. рублей.

Напомним, 30 мая 2019 г. в районе пересечения улиц Родины и Комсомольской в Центральном районе Тольятти, неподалеку от кафе "Ликан", очевидец застал и сфотографировал предполагаемого поджигателя леса. Тот повел себя агрессивно — напал на очевидца с палкой и убежал.

Вечером 31 мая сотрудники полицейские задержали парня. За нападение с палкой ему назначили несколько суток административного ареста.

Подозреваемый признавался в ряде поджогов, но злобный или корыстный мотив своих поступков отрицал, утверждал, якобы просто любит огонь.

Во время проверки сотрудники прокуратуры установили, что хворост, лесная подстилка и сухая трава горели в 15, 10 и 14 лесных кварталах.

Поджигателя уже привлекли к административной ответственности. За каждый из трех поджогов ему назначили штраф 4,5 тыс. рублей.

При этом на тушение этих пожаров областное МЧС потратило почти 35 тыс. руб., а затраты администрации Тольятти на расчистку горельников составили около 54,5 тыс. рублей.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

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