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Работа и Кадры

Кадры в ретейле: какие зарплаты предлагают специалистам в Самаре?

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис Работа.ру изучил вакансии в сфере ретейла в Самаре и выяснил, сколько зарабатывают кассиры и продавцы, а также средний возраст и опыт работы соискателей.

Средние зарплаты в городе для кассиров начинаются от 18 900 рублей в месяц, для продавцов — от 20 200 рублей в месяц. Но в Самаре есть и более высокооплачиваемые предложения. К примеру, кассир с плавающими выходными может зарабатывать до 82 тыс. рублей в месяц. Продавцы также могут рассчитывать на достойную оплату труда: крупная телекоммуникационная компания предлагает продавцу-консультанту до 95 тыс. рублей в месяц. Однако кандидатам нужно помнить, что высокий доход часто зависит от выполнения плана продаж.

Самарские работодатели предъявляют кассирам и продавцам довольно стандартные требования. От соискателей ждут активности, внимательности, обучаемости и умения работать в команде. Кроме того, специалисты должны работать с кассой и терминалом, вести учет и проводить инвентаризацию товаров. Высшее образование и опыт работы приветствуется, но не всегда являются обязательными пунктами в таких вакансиях. Часто работодатели нанимают сотрудников, которые ищут свое первое место работы и готовы к обучению.

По данным Работы.ру, средний возраст соискателей на вакансии кассиров в Самаре 38 лет, а продавцов — 34 года. Опыт работы соискателей в сфере ретейла в среднем составляет два года.

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