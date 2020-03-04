Кадры в ретейле: какие зарплаты предлагают специалистам в Самаре?

Сервис Работа.ру изучил вакансии в сфере ретейла в Самаре и выяснил, сколько зарабатывают кассиры и продавцы, а также средний возраст и опыт работы соискателей.

Средние зарплаты в городе для кассиров начинаются от 18 900 рублей в месяц, для продавцов — от 20 200 рублей в месяц. Но в Самаре есть и более высокооплачиваемые предложения. К примеру, кассир с плавающими выходными может зарабатывать до 82 тыс. рублей в месяц. Продавцы также могут рассчитывать на достойную оплату труда: крупная телекоммуникационная компания предлагает продавцу-консультанту до 95 тыс. рублей в месяц. Однако кандидатам нужно помнить, что высокий доход часто зависит от выполнения плана продаж.

Самарские работодатели предъявляют кассирам и продавцам довольно стандартные требования. От соискателей ждут активности, внимательности, обучаемости и умения работать в команде. Кроме того, специалисты должны работать с кассой и терминалом, вести учет и проводить инвентаризацию товаров. Высшее образование и опыт работы приветствуется, но не всегда являются обязательными пунктами в таких вакансиях. Часто работодатели нанимают сотрудников, которые ищут свое первое место работы и готовы к обучению.

По данным Работы.ру, средний возраст соискателей на вакансии кассиров в Самаре 38 лет, а продавцов — 34 года. Опыт работы соискателей в сфере ретейла в среднем составляет два года.