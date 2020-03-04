Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Лионе

Урожена Тольятти Дарья Касаткина успешно преодолела первый круг теннисного турнира в Лионе (Франция), сообщает championat.com. 73-я ракетка мира победила хозяйку корта Полин Пармантье. Матч закончился со счетом 6:2, 5:7, 6:4.

Касаткина сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17. Ее соперница, занимающая 147-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12.

Во втором круге турнира в Лионе Касаткина встретится с Ириной Бара из Румынии.

Призовой фонд турнира в Лионе составляет $ 250 тыс.