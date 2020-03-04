Девятиклассник из творческого центра Самарского политеха спроектировал робота для приготовления еды

Ученик девятого класса сызранской школы № 10 Александр Серов, занимающийся в центре технического творчества СамГТУ, разработал проект уникального программно-аппаратного комплекса. Фудбот, придуманный школьником, сможет автоматизировать приготовление еды с учетом физиологических особенностей конкретного человека.

По задумке Александра, индивидуальная настройка рациона будет происходить на основе информации о росте, массе тела и физической активности человека. При этом девайс сможет выполнять еще несколько функций, например, хранения продуктов питания и контроля их свежести, сообщает пресс-служба вуза.

С инновационным проектом Александр в декабре прошлого года стал призером международного конкурса для школьников "Мой первый бизнес" в рамках президентской платформы "Россия — страна возможностей". А в этом году вошел в число девяти финалистов конкурса Фонда содействия инновациям "Умник-Капитаны" и теперь претендует на получение гранта в размере 500 тыс. рублей на реализацию разработки.

Научный руководитель юного ученого, ведущий преподаватель центра, доцент кафедры "Инженерные дисциплины" Сызранского филиала СамГТУ Руслан Альмеев подчеркнул, что Александр — всего лишь девятиклассник, но при этом самостоятельно выполнил большой объем работы и в итоге стал одним из самых молодых участников финального отбора конкурса.

"Мой ученик мыслит глобально, с учетом всех трендов в развитии робототехники, — рассказал Альмеев. — Проект сейчас только на стадии идеи, но Саша заложил в свой фудбот очень много полезных функций, детально описал принцип работы. А для выступления в финале конкурса "Умник" подготовил подробную презентацию и смонтировал видеоролик. Однако для реализации проекта необходимо серьезное финансирование, поэтому теперь ожидаем результатов конкурса и надеемся на победу".

Сейчас Александр вместе со своим напарником Никитой Бодровым готовятся к очному участию в еще одном конкурсе — "Инженерный проект". Конкурс пройдет в рамках всероссийского фестиваля "РобоФест" в середине марта.





