16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Девятиклассник из творческого центра Самарского политеха спроектировал робота для приготовления еды Младшеклассников региона обеспечат бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2020 года В школе села Новый Буян с удовольствием работают учителя и ученики Как "Точка роста" в селе Красный Яр изменила учебный процесс Нацпроект "Образование" сделал этот учебный год для ребят Кошкинского района уникальным

Образование Общество

Девятиклассник из творческого центра Самарского политеха спроектировал робота для приготовления еды

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ученик девятого класса сызранской школы № 10 Александр Серов, занимающийся в центре технического творчества СамГТУ, разработал проект уникального программно-аппаратного комплекса. Фудбот, придуманный школьником, сможет автоматизировать приготовление еды с учетом физиологических особенностей конкретного человека.

Фото: пресс-служба СамГТУ

По задумке Александра, индивидуальная настройка рациона будет происходить на основе информации о росте, массе тела и физической активности человека. При этом девайс сможет выполнять еще несколько функций, например, хранения продуктов питания и контроля их свежести, сообщает пресс-служба вуза.

С инновационным проектом Александр в декабре прошлого года стал призером международного конкурса для школьников "Мой первый бизнес" в рамках президентской платформы "Россия — страна возможностей". А в этом году вошел в число девяти финалистов конкурса Фонда содействия инновациям "Умник-Капитаны" и теперь претендует на получение гранта в размере 500 тыс. рублей на реализацию разработки.

Научный руководитель юного ученого, ведущий преподаватель центра, доцент кафедры "Инженерные дисциплины" Сызранского филиала СамГТУ Руслан Альмеев подчеркнул, что Александр — всего лишь девятиклассник, но при этом самостоятельно выполнил большой объем работы и в итоге стал одним из самых молодых участников финального отбора конкурса.

"Мой ученик мыслит глобально, с учетом всех трендов в развитии робототехники, — рассказал Альмеев. — Проект сейчас только на стадии идеи, но Саша заложил в свой фудбот очень много полезных функций, детально описал принцип работы. А для выступления в финале конкурса "Умник" подготовил подробную презентацию и смонтировал видеоролик. Однако для реализации проекта необходимо серьезное финансирование, поэтому теперь ожидаем результатов конкурса и надеемся на победу".

Сейчас Александр вместе со своим напарником Никитой Бодровым готовятся к очному участию в еще одном конкурсе — "Инженерный проект". Конкурс пройдет в рамках всероссийского фестиваля "РобоФест" в середине марта.



Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5