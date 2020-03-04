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Пилорамы на территории региона должны быть поставлены на учет в минлесхозе

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области обращается к владельцам пунктов приема и переработки древесины (пилорам) с информацией об изменении законодательства.

В соответствии с законом Самарской области от 21.12.2018 №104-ГД "Об организации деятельности пунктов приема и переработки древесины на территории Самарской области", пункты приема и переработки древесины на территории Самарской области подлежат обязательной постановке на учет в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

За нарушение требований вышеуказанного закона установлена административная ответственность по статье 8.6 закона Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самарской области", предусматривающая штрафы для физлиц - до 5 тыс. руб., для должностных лиц - до 20 тыс. руб. и юрлиц - до 200 тыс. рублей.

Для постановки пункта приема и переработки древесины следует обращаться в министерство с заявлением, установленной формы, картой постановки на учет и копиями правоустанавливающих документов на используемые объекты недвижимости в качестве пунктов приема и переработки древесины.

Образцы документов размещены на сайте министерства в разделе госуслуги по ссылкам:
http://www.priroda.samregion.ru/external/priroda/files/c_5964/Zayavlenie.docx
http://www.priroda.samregion.ru/external/priroda/files/c_5964/Karta_postanovki_na_uchet.docx

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