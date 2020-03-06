Студенты Самарского университета изобретают новую ракету для участия в международном форуме во Франции

Команда студенческого конструкторского бюро RocketLAV Самарского университета разрабатывает ракету новой конструкции для участия в международном форуме CʼSpace, который пройдет в июле 2020 г. во Франции, сообщает пресс-служба вуза.

Экспериментальная ракета, получившая название Capella сможет, по расчетам конструкторов, подняться на высоту свыше 2 км, установив тем самым рекорд среди всех ракет, созданных ранее конструкторским бюро RocketLAV. Ракета станет легче по сравнению со своими предшественницами, обзаведется подобием "черного ящика" и возьмет на борт полезную нагрузку в виде экспериментального оборудования. Еще одно, очень важное отличие "Капеллы" — это будет полностью новая разработка, созданная студентами почти с нуля, с минимальной опорой на предыдущие проекты.

"Главное отличие нового проекта в том, что мы переходим на тот этап, когда полностью сами разрабатываем всю ракету — с минимальной опорой на предшествующие модели. Сейчас мы на заключительном этапе проектирования, у нас уже есть 3D-модели, идет подготовка окончательных чертежей, и в принципе мы уже готовы к производству", — рассказал руководитель проекта Capella Александр Борминский.

По его словам, на данном этапе разработки, моделирования и подготовки к производственному процессу Capella имеет следующие характеристики — это одноступенчатая ракета массой около 9 кг и высотой полета до 2,3 км при условии, что полезная нагрузка ракеты составит около 600 граммов.

Для "Капеллы" разрабатывается новая электронная начинка. Планируется более четкое разделение электронной схемы на системы энергопитания, телеметрии и сбора информации, выброса полезной нагрузки, поиска и ориентации. Также предусмотрена система резервного копирования информации — в защищенном блоке ракеты разместят дополнительную карту памяти, которая наподобие своеобразного "черного ящика" будет сохранять всю телеметрическую информацию. Если во время полета что-то пойдет не так, анализ информации с карты поможет определить причину неполадки. Ракету также оснастят новой системой спасения — с двухэтапным выбросом парашютов, она должна уменьшить вероятность запутывания строп и потери ракеты.

Завершить работу над новой ракетой планируется в мае.