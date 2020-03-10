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Технологическая карта обустройства защитного слоя надземных трубопроводов от компании "ПЕНОПЛЭКС" поможет выполнить безупречный монтаж

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В помощь строительно-монтажным организациям производитель мембран PLASTFOIL® компания "ПЕНОПЛЭКС" создала технологическую карту, в которой собраны сведения, необходимые для реализации данного решения. Полное название документа: "Технологическая карта на устройство защитного слоя трубопроводов с применением ПВХ мембран PLASTFOIL® (ПЛАСТФОИЛ)".

фото предоставлено компанией "ПЕНОПЛЭКС"

Покровный слой надземных инженерных коммуникаций из высококачественной гидроизоляционной мембраны PLASTFOIL® надежно защищает трубопроводы от атмосферных осадков, ветра, прямых солнечных лучей и агрессивных веществ, появляющихся в атмосфере в результате промышленных выбросов и автомобильных выхлопов.

Помимо технических характеристик материала документ содержит подробный список требуемого оборудования, инструментов и комплектующих для монтажа защитного слоя. Особое внимание уделено технологии сварки горячим воздухом, описанию сварных швов и способов их контроля, а также особенностей работы с высокотехнологичным сварочным оборудованием.

Раздел, посвященный монтажу, имеет подразделы с описанием технологий укладки защитного слоя на горизонтальных, вертикальных и криволинейных участках трубопроводов, а также в местах примыканий к опорам и выступающим элементам. Вместе с описанием предоставлены рекомендации по наиболее эффективному выполнению монтажных работ со схемами и фотоиллюстрациями.

В технологической карте отражены вопросы техники безопасности, охраны труда, антивандальной защиты покровного слоя и ремонта поврежденных участков.

На фото: защитный слой вертикального участка трубопровода с применением ПВХ мембраны PLASTFOIL®

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