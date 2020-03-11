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Здравоохранение Общество

Роспотребнадзор рекомендует ограничить массовые мероприятия в связи с гриппом и ОРВИ

САМАРА. 11 МАРАТ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный государственный санитарный врач по Самарской области Светлана Архипова издала постановление о введении дополнительных ограничений на территории региона в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Фото: pixabay.com

Главам органов местного самоуправления при этом рекомендуется ввести ограничения или запреты на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях особенно среди детей с учетом уровня заболеваемости на административных территориях.

Руководителям детских образовательных учреждений рекомендовано отменить на время эпидемического неблагополучия кабинетную систему образования, ограничить проведение массовых мероприятий, обеспечить соблюдение масочного режима и принимать решение о приостановлении учебного процесса (досрочном роспуске школьников на каникулы или их продлении) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей.

Такие меры обосновываются тем, что по данным наблюдений с 2 по 8 марта заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает эпидемический порог среди совокупного населения области на 28,64%. А число госпитализированных по поводу острых респираторных заболеваний увеличилось на 15,7%. При этом в структуре выделенных респираторных вирусов 68,2% приходится на вирусы гриппа, преимущественно типа A (H1N1) - 2009 - "свиного гриппа".

 

 

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