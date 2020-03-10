В губдуме поставили под сомнение достаточность мер по борьбе с коронавирусом

Депутат губернской думы, Главный врач Тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Ренц заявил о недостаточном финансировании мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov.

Напомним, на эти цели из резервного фонда правительства выделено 35 млн рублей.

"Это крайне недостаточно. Только нашей больнице нужно 70, чтобы хоть как-то подготовиться.

Пришло федеральных 20 млн, на которые мы купим аппарат искусственного легкого за 11 млн и 300 тыс. расходников на одного пациента. Настоятельно прошу еще раз вернуться к этой теме. Это все очень серьезно", - заявил Ренц на заседании комитета губдумы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, прошедшем 10 марта.

"Ситуация нами не оценивается в прохладном режиме. При необходимости и обосновании минздравом дополнительных средств они будут выделены. Сейчас минздрав проводит оценку ситуации. Через день проводятся совещания в правительстве", - заявил министр управления финансами Андрей Прямилов.