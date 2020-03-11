Губернатор поручил новому мэру Жигулевска провести серию встреч с жителями

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит серию встреч с главами городов и районов губернии, на которых обсуждается реализация национальных и приоритетных для муниципалитетов проектов, а также перспективные планы развития территорий.

Первым на встречу с главой региона был приглашен недавно избранный мэр Жигулевска Сергей Федотов. Он отметил, что в своей работе планирует сосредоточиться на решении вопросов сферы ЖКХ и благоустройства.

"Первоочередная задача, которую я ставлю перед собой как глава муниципального образования — навести порядок в жилищно-коммунальной сфере. Особое внимание уделю поддержанию внешнего вида тех общественных пространств и дворовых территорий, которые были отремонтированы по программе благоустройства "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекту "Жилье и городская среда", — пояснил Сергей Федотов.

Напомним, что в 2019 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Жигулевске благоустроено 6 общественных пространств и 3 дворовые территории. В этом году работы по нацпроекту будут проведены еще на 9 общественных пространствах и 3 дворовых территориях: благоустроят городскую набережную и пляж, сквер "Березка", бульвар вдоль ручья по ул. Никитинской, сквер около школы № 13, парк на пересечении ул. Магистральной и Приволжской, а также дворовые территории по адресам улица Жигулевская, 10, 6, 12, улица Полевая, 7, 9 и в микрорайоне В-1в районе дома № 24. Дизайн-проекты всех объектов уже прошли общественные обсуждения и согласованы с жителями.

Также Сергей Федотов доложил, что намерен вплотную заняться развитием туристического кластера и промышленного производства в Жигулевске. "Сегодня очень много ведется переговоров с советом директоров крупнейших городских предприятий по возможности расширения производства, создания новых рабочих мест. Уже провели несколько встреч с руководителями, обсудили проблемы этих предприятий", — сказал глава города.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что оба направления крайне важны для социально-экономического развития Жигулевска. Глава региона поинтересовался, каким образом новый градоначальник планирует выстраивать взаимодействие с гражданами. "Вы уже наладили коммуникацию с жителями Жигулевска — города перспективного, красивого, города, который имеет свои амбиции развития?", — обратился Дмитрий Азаров к Сергею Федотову.

Глава Жигулевска отметил, что он вступил в должность в тот период, когда в городе проходило несколько культурно-массовых мероприятий, таких, как международная гонка на собачьих упряжках "Волга Квест", легкоатлетическая эстафета и масленичные гуляния. "У меня была возможность не только поздравить жителей, но и пообщаться, обсудить с ними ряд проблемных вопросов", — сказал мэр Жигулевска.

Дмитрий Азаров подчеркнул: необходимо запланировать и провести ряд встреч с жителями, в ходе которых предметно будут рассмотрены вопросы, волнующие жигулевцев, оговорены перспективные планы развития городских территорий.

Первая встречи главы Жигулевска с жителями по поручению Дмитрия Азарова запланирована на 17 марта.