При пожаре в доме на 9 просеке в Самаре погибли два человека

В пятницу, 13 марта, в 2:47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме № 16 "а" на 5 линии на ул. 9 просека в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 200 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности № 2. Всего в борьбе с огнем участвовали 80 человек, которые использовали 22 единицы техники.

По данным регионального управления МЧС, в 4:16 на месте пожара обнаружено тело человека, личность которого устанавливается.

Пожар был ликвидирован в 5:29. А в 6:19 на месте пожара обнаружено тело второго погибшего. Его личность тоже устанавливается.

При ликвидации пожара из дома был эвакуирован 73-летний мужчина.

Обстоятельства гибели людей устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возгорания и причиненный ущерб.