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Образование Общество

С сентября ученики младших классов губернии получат горячее питание

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область готова с сентября обеспечить обучающихся младших классов горячим питанием. Эта мера соцподдержки в регионе будет доступна намного раньше, чем в целом по стране. Школа в пос. Мирный Красноярского района, которую посетили с проверкой специалисты областного министерства образования и науки, — тому пример.

Фото: samregion.ru

Напомним, губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу — с 1 сентября 2020 года все учащиеся начальных классов должны быть обеспечены здоровым горячим питанием абсолютно бесплатно.

Представители минобразования оценили организацию горячего питания школьников, вместе с администрацией школы они осмотрели пищеблок, столовую. Меню, утвержденное Роспотребнадзором, соответствует требованиям по питательной ценности, сбалансированности и разнообразию. За качеством еды постоянно следят родители, регулярно принимая участие в дегустации блюд, входящих в рацион детей.

"У нас организована в школе комиссия. Родители  могут контролировать качество питания, проводить дегустацию. Мы приходим, снимаем пробу, записываем в журнал все свои пожелания. Но, если честно, ни разу не фиксировали  недочеты, потому что организовано все хорошо, — отмечает Ольга Ярченко. — У меня старшая дочь учится в 10-м классе, а сын — в 4-м. Так вот младший иногда дома мне говорит: "Приготовь кашу, как в школе".  Ему очень нравится".

В школе созданы условия, которые позволяют обеспечить социальную меру поддержки, озвученную в ежегодном послании президента России Владимира Путина.

"Горячее питание учеников всегда в приоритете, т. к. одна из самых главных наших задач — здоровье детей, — подчеркивает директор школы в пос. Мирный Михаил Пучко. —  В пищеблоке работают квалифицированные специалисты, штат полностью укомплектован, есть хорошее технологическое оборудование. У нас есть все условия для того, чтобы те планы, которые поставлены руководством государства и региона, мы выполнили".

Напомним, глава государства поручил организовать бесплатное горячее питание ученикам 1-4 классов с 1 сентября 2023 года.В Самарской области его будут получать более 140 тыс. учащихся начальных классов.

Гид потребителя

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