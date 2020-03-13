Зомби-апокалипсис возглавил список самых популярных фильмов ужасов в Tele2 TV

Tele2 в пятницу, 13-го, выпустила подборку самых популярных фильмов ужасов у своих абонентов. Спрос на хоррор в приложении Tele2 TV в "самый страшный" день значительно возрастает по сравнению с обычной пятницей — клиенты ищут такие фильмы в среднем в пять раз чаще. По итогам февраля наибольшая доля просмотров в приложении пришлась на зомби-апокалипсис "Ходячие мертвецы".

Оператор проанализировал работу популярного приложения Tele2 TV и выяснил, какие кинокартины чаще всего запрашивают клиенты в пятницу, 13-го. Хорроры, триллеры и мистика занимают лидирующие строчки рейтинга по количеству просмотров в "день неприятностей".

На первом месте самых востребованных фильмов ужасов оказался немецкий хоррор "Обитель тьмы" о злоключениях видеоблогеров на территории заброшенной больницы. Вторую позицию занимает ремейк "Заблудившиеся" об американках, которые собирались отпраздновать свадьбу в Англии, а вместо этого сражались за жизнь в жутковатом лесном доме. На третьем месте — не новый, но все еще востребованный фильм "Пираньи 3DD" о кровавой бойне, которую устроили опасные рыбки в тихом аквапарке. Четвертую позицию в рейтинге занимает приключенческий хоррор "Роковой маршрут", основанный на реальной истории противостояния канадца и медведя-людоеда. Наконец, замыкает список космический ужастик "Живое" о не самой дружелюбной жизни, найденной на Красной планете.

Интересно, что спрос на хорроры в феврале 2020 года стремительно увеличивался: доля просмотров фильмов ужасов, триллеров и мистических сериалов за отчетный период составила 16% от всего контента. Так, лидером рейтинга Tele2 TV в феврале 2020 года стал американский зомби-апокалипсис "Ходячие мертвецы". По количеству просмотров он более чем вдвое опережает мистический сериал "Закрытая школа", который занимает вторую позицию в списке видеоконтента всех жанров. Еще один "ужастик" из февральского топа зрительских предпочтений — американский триллер "Пункт назначения: смайл" о зловещем фотоаппарате. Тройку лидеров замыкает уже упомянутая ранее "Обитель тьмы".

В пятницу, 13 декабря 2019 года, оператор зафиксировал увеличение числа просмотров хорроров, триллеров и мистических фильмов в 1,5 раза по сравнению с обычной пятницей. Например, в этот день зрители выбирали постапокалиптический сериал "Ходячие мертвецы" для просмотра в 1,7 раза чаще, чем неделей ранее.

Tele2 TV — это сервис для просмотра российских и зарубежных телеканалов, фильмов и сериалов на экране мобильного устройства. Приложение доступно всем абонентам оператора на территории РФ. Его можно бесплатно скачать в Google Play или App Store и авторизоваться под своим номером Tele2. Подробнее о Tele2 TV можно узнать на сайте оператора.