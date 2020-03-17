Суд вновь отказал структурам Шаповалова в иске к "Космопорту" по "делу от трубе"

Одиннадцатый апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО "ПДК" на решение арбитражного суда Самарской области по исковому заявлению к ООО "Виктор и Ко Мега Парк". Первое решение было принято еще в декабре прошлого года. Тогда "ПДК", близкому к бенефициару холдинга "Самарский деловой мир" Алексею Шаповалову, в удовлетворении исковых требований было отказано.

"Дело о трубе" тянется с конца прошлого года и уже обросло большим количеством судебных бумаг и документов, представленных муниципалитетом и ресурсоснабжающими организациями.

Разбирательство касается обычной водопроводной трубы. ООО "ПДК" владеет четырьмя земельными участками, расположенными прямо за "Космопортом", общей площадью более 78 тыс. кв. метров. По мнению "ПДК", именно через эти участки проходит водопроводная линия торгового центра.

Компания Шаповалова потребовала признать водопровод самовольной постройкой, а от ООО "Виктор и Ко Мега Парк" - в течение месяца после вынесения судебного решения за свой счет снести его.

В материалах судебного решения есть как минимум два любопытных момента. Истец ходатайствовал перед судом о назначении строительно-технической экспертизы, желая получить ответ на важный для него вопрос, является ли трубопровод объектом недвижимости.

Однако суд решил, что данный вопрос находится в его компетенции. И на основании отзывов и оценок "Самарских коммунальных систем" МП "Самараводоканал" и администрации Самары (они были привлечены на стороне ответчика) суд решил, что "спорный объект является частью ТЦ "Космопорт" и не может рассматриваться как самостоятельный объект недвижимого имущества".

Второй момент не мог не вызвать у заинтересованных наблюдателей сочувственной улыбки. Во-первых, из документов, представленных в суд, не следовало, что труба проходит по всем четырем участкам ООО "ПДК". Во-вторых, не было принято заключение кадастрового инженера А.В.Лигора (ООО "СЕВ"). В нем не было координат того самого злополучного трубопровода, а его размеры указаны неверно, более того, заключение суд оценил как формальное, поскольку инженер на местность не выходил.

В итоге в удовлетворении исковых требований "ПДК" было отказано, а спустя два месяца Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе.

Однако "дело о трубе", судя по всему, не закончилось. Только теперь предмет претензий изменился. Поданы еще два иска, на этот раз об установлении сервитута, в которых все те же юридические лица требуют обеспечить возможность проезда на свои участки мимо ТЦ "Космопорт".

Волга Ньюс будет следить за развитием этой ситуации.









