В Самарской области выстроена комплексная система помощи людям с РАС и их семьям

2 апреля — всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В этот день по всему миру проходят акции, направленные на поддержку людей с расстройствами аутистического спектра и их близких. В Самарской области выстроена комплексная система помощи, включающая раннюю диагностику, медицинское сопровождение, социальную реабилитацию и образование.
Выжидательная тактика недопустима, отмечают эксперты. Важно как можно раньше заметить особенности в развитии ребенка и обратиться к специалистам. Родители могут самостоятельно пройти скрининговый тест M-CHAT R/F, рекомендованный Клиническими рекомендациями по РАС (ссылка на тест). Результаты не ставят диагноз, но помогают понять, находится ли ребенок в группе риска. Своевременные занятия с ребенком помогают минимизировать сложные состояния, а в некоторых случаях — даже снять диагноз.
Особое внимание детям с РАС и семьям, воспитывающим таких ребят, уделяет институт Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Благодаря стратегической программе "Сопровождение через всю жизнь" в нашей стране сейчас создается уникальная система поддержки людей с аутизмом и другими ментальными нарушениями на всех этапах: от детского сада до трудоустройства.
"В рамках программы проведено обучение для более 5000 родителей и представителей родительских сообществ, 2800 специалистов прошли курс по деликатной коммуникации с ребятами с РАС и другими ментальными особенностями. Нами при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации разработана типовая региональная программа по формированию системы непрерывного межведомственного сопровождения детей и молодых взрослых с РАС и другими ментальными нарушениями", — рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
При создании программы был учтен опыт регионов ПФО, ХМАО-Югры, лучших государственных и общественных организаций нашей страны.
Результатом должны стать видимые изменения в жизни детей и взрослых с аутизмом в учебе и в быту, в работе и отдыхе. Анализ этих перемен позволит распространить действие программы и на другие регионы нашей страны.
"Чтобы люди с аутизмом жили полноценно, нужно не только развивать их социальные навыки, но и менять отношение общества. Все двери должны быть для них открыты", — подчеркивает руководитель направления "Ментальное здоровье" программы Игорь Шпицберг.
В Самарской области действует межведомственная модель помощи людям с РАС. В рамках проекта ПФО "Ментальное здоровье" в регионе с 2019 года проводятся мероприятия по раннему выявлению, оказанию комплексной помощи людям с ментальными нарушениями и их семьям. В случае наличия особенностей поведения у ребенка педиатр детской поликлиники направляет его на обследования к узким специалистам. При необходимости организуют телемедицинские консультации, в том числе с ФГБУ "НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева".
В Самаре планируется открытие Центра помощи детям с ментальными нарушениями, который будет осуществлять диагностику и лечение РАС у детей и подростков.
Социально-реабилитационную помощь детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья оказывают 11 реабилитационных центров и 13 отделений Центра диагностики и консультирования Самарской области. Работает Центр дневного пребывания и социальной занятости "Шаг вперед".
В системе образования Самарской области функционируют 15 организаций, оказывающих услуги ранней помощи детям и воспитывающим их семьям.
Благодаря консолидации усилий педагогов и родителей более 80% детей после служб ранней помощи продолжают обучение в дошкольных образовательных учреждениях. Сегодня почти 400 обучающихся с РАС осваивают программы дошкольного образования в группах компенсирующей и комбинированной направленности. В общеобразовательных организациях обучаются 628 детей с РАС. Кроме того, в регионе функционируют 6 специальных ресурсных классов для таких ребят. Программы профессионального обучения осваивают 13 человек.
В рамках распространения информации об аутизме на площадке Самарского областного Центра специального образования ежегодно проводится Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди. Во время мероприятия транслируются лучшие практики поддержки людей с аутизмом и их семей, проходят профессиональные дискуссии с участием ведущих российских экспертов, мастер-классы.
Также ежегодно проходит акция "Зажги синим", направленная на информирование общественности о расстройствах аутистического спектра, на привлечение внимания к проблеме аутизма — проводятся информационные встречи, разрабатываются и распространяются тематические буклеты, оформляются информационные стенды.
Полезную информацию для родителей и специалистов, методические материалы и обучающую литературу можно найти в официальном ТГ-канале направления "Ментальное здоровье "Сопровождение через всю жизнь".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас