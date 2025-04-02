В Самарской области выстроена комплексная система помощи людям с РАС и их семьям

2 апреля — всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В этот день по всему миру проходят акции, направленные на поддержку людей с расстройствами аутистического спектра и их близких. В Самарской области выстроена комплексная система помощи, включающая раннюю диагностику, медицинское сопровождение, социальную реабилитацию и образование.

Выжидательная тактика недопустима, отмечают эксперты. Важно как можно раньше заметить особенности в развитии ребенка и обратиться к специалистам. Родители могут самостоятельно пройти скрининговый тест M-CHAT R/F, рекомендованный Клиническими рекомендациями по РАС (ссылка на тест). Результаты не ставят диагноз, но помогают понять, находится ли ребенок в группе риска. Своевременные занятия с ребенком помогают минимизировать сложные состояния, а в некоторых случаях — даже снять диагноз.

Особое внимание детям с РАС и семьям, воспитывающим таких ребят, уделяет институт Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Благодаря стратегической программе "Сопровождение через всю жизнь" в нашей стране сейчас создается уникальная система поддержки людей с аутизмом и другими ментальными нарушениями на всех этапах: от детского сада до трудоустройства.

"В рамках программы проведено обучение для более 5000 родителей и представителей родительских сообществ, 2800 специалистов прошли курс по деликатной коммуникации с ребятами с РАС и другими ментальными особенностями. Нами при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации разработана типовая региональная программа по формированию системы непрерывного межведомственного сопровождения детей и молодых взрослых с РАС и другими ментальными нарушениями", — рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

При создании программы был учтен опыт регионов ПФО, ХМАО-Югры, лучших государственных и общественных организаций нашей страны.

Результатом должны стать видимые изменения в жизни детей и взрослых с аутизмом в учебе и в быту, в работе и отдыхе. Анализ этих перемен позволит распространить действие программы и на другие регионы нашей страны.

"Чтобы люди с аутизмом жили полноценно, нужно не только развивать их социальные навыки, но и менять отношение общества. Все двери должны быть для них открыты", — подчеркивает руководитель направления "Ментальное здоровье" программы Игорь Шпицберг.

В Самарской области действует межведомственная модель помощи людям с РАС. В рамках проекта ПФО "Ментальное здоровье" в регионе с 2019 года проводятся мероприятия по раннему выявлению, оказанию комплексной помощи людям с ментальными нарушениями и их семьям. В случае наличия особенностей поведения у ребенка педиатр детской поликлиники направляет его на обследования к узким специалистам. При необходимости организуют телемедицинские консультации, в том числе с ФГБУ "НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева".

В Самаре планируется открытие Центра помощи детям с ментальными нарушениями, который будет осуществлять диагностику и лечение РАС у детей и подростков.

Социально-реабилитационную помощь детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья оказывают 11 реабилитационных центров и 13 отделений Центра диагностики и консультирования Самарской области. Работает Центр дневного пребывания и социальной занятости "Шаг вперед".

В системе образования Самарской области функционируют 15 организаций, оказывающих услуги ранней помощи детям и воспитывающим их семьям.

Благодаря консолидации усилий педагогов и родителей более 80% детей после служб ранней помощи продолжают обучение в дошкольных образовательных учреждениях. Сегодня почти 400 обучающихся с РАС осваивают программы дошкольного образования в группах компенсирующей и комбинированной направленности. В общеобразовательных организациях обучаются 628 детей с РАС. Кроме того, в регионе функционируют 6 специальных ресурсных классов для таких ребят. Программы профессионального обучения осваивают 13 человек.

В рамках распространения информации об аутизме на площадке Самарского областного Центра специального образования ежегодно проводится Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди. Во время мероприятия транслируются лучшие практики поддержки людей с аутизмом и их семей, проходят профессиональные дискуссии с участием ведущих российских экспертов, мастер-классы.

Также ежегодно проходит акция "Зажги синим", направленная на информирование общественности о расстройствах аутистического спектра, на привлечение внимания к проблеме аутизма — проводятся информационные встречи, разрабатываются и распространяются тематические буклеты, оформляются информационные стенды.

Полезную информацию для родителей и специалистов, методические материалы и обучающую литературу можно найти в официальном ТГ-канале направления "Ментальное здоровье "Сопровождение через всю жизнь".