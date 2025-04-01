НОВИКОМ выступит генеральным партнером международного энергетического форума "Энергопром"

Дочерний банк Госкорпорации Ростех традиционно выступит генеральным партнером международного энергетического форума "Энергопром", который пройдет в Казани со 2 по 4 апреля. Это ключевое событие энергетической отрасли, объединяющее представителей промышленности, бизнеса и органов власти для обсуждения стратегий развития, внедрения инновационных технологий и повышения энергоэффективности.

В рамках форума "Энергопром" НОВИКОМ представит актуальные финансовые инструменты, способствующие модернизации энергетической инфраструктуры и внедрению передовых технологических решений. В деловой программе форума запланированы встречи руководства банка с представителями власти и промышленных предприятий республики Татарстан.

Татарстанский энергетический форум "Энергопром" станет важной площадкой для выработки совместных инициатив, направленных на устойчивое развитие экономики региона. В этом году форуму присвоен статус международного. Его планируют посетить министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и министры энергетики стран СНГ.

НОВИКОМ — надежный финансовый партнер Республики Татарстан. Среди клиентов банка — ключевые предприятия региона и их цепочка кооперации. В конце 2023 года Раис республики Рустам Минниханов и Председатель Правления банка Елена Георгиева подписали соглашение о взаимодействии. Оно предусматривает реализацию совместных программ, направленных на развитие социально-экономической сферы и промышленности Татарстана.