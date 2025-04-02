В субботу, 5 апреля, в Самарской филармонии состоится "Вечер с большим оркестром". Солист — Даниил Австрих (скрипка), Дирижер — Дмитрий Крюков.
Дмитрий Крюков — один из самых востребованных молодых дирижеров России, успевший прочно зарекомендовать себя на российской и зарубежной сценах. Народный артист Республики Башкортостан, лауреат государственной премии им. С. Юлаева, главный дирижёр Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан, дирижёр Государственной академической симфонической капеллы России.
Даниил Австрих — один из самых разносторонних музыкантов своего поколения, скрипач ведет активную творческую деятельность как солист и ансамблист на ведущих сценах России, Европы, странах Ближнего Востока, Восточной Азии, а так же Южной и Северной Америки.
В программе концерта прозвучат: И. Брамс. Симфония № 2 ре мажор, соч. 73, концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 77.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!