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Музыка Культура

В самарской филармонии состоится "Вечер с большим оркестром"

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 5 апреля, в Самарской филармонии состоится "Вечер с большим оркестром". Солист — Даниил Австрих (скрипка), Дирижер — Дмитрий Крюков.

Дмитрий Крюков — один из самых востребованных молодых дирижеров России, успевший прочно зарекомендовать себя на российской и зарубежной сценах. Народный артист Республики Башкортостан, лауреат государственной премии им. С. Юлаева, главный дирижёр Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан, дирижёр Государственной академической симфонической капеллы России.

Даниил Австрих — один из самых разносторонних музыкантов своего поколения, скрипач ведет активную творческую деятельность как солист и ансамблист на ведущих сценах России, Европы, странах Ближнего Востока, Восточной Азии, а так же Южной и Северной Америки.

В программе концерта прозвучат: И. Брамс. Симфония № 2 ре мажор, соч. 73, концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 77.

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