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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов ежедневно контролировать работы по благоустройству

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с главами городов и районов области, членами кабмина и руководителями ведомств обсудил оперативную обстановку в регионе, реализацию нацпроектов и госпрограмм, а также работу месячника по благоустройству.

Главы муниципалитетов доложили, что в связи с нестабильными климатическими условиями на данный момент основные работы в рамках месячника проводятся по вывозу снега, откачке талых вод и подбору крупного мусора на центральных улицах, вблизи социальных объектов и административных зданий.

"Мы уже провели два субботника, более 3 тыс. человек вышли, проводили работы на городских территориях, — доложил глава Тольятти Сергей Анташев. — Мы договорились о дополнительных мерах по помывке вертикальных конструкций, в этом вопросе нам техническую помощь окажет Самара".

Также глава Автограда доложил, что сейчас формируется график по покраске и установке новых элементов улично-дорожной сети, нанесению разметки и другим видам работ.

"Я бы хотел, чтобы у всех муниципалитетов был ежедневный рапорт по итогам проведенных за день работ по месячнику. Эта работа должна быть системной и налаженной, — обратился Дмитрий Азаров к главам городов и районов. — При этом сконцентрируйтесь на тех видах работ, которые требуют наибольшего количества времени, таких, как демонтаж незаконных и бесхозных конструкций, наведение порядка вдоль основных трасс и улиц региона".

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