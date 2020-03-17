Роспотребнадзор простит самарцев соблюдать меры профилактики коронавируса

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзор по Самарской области призывает граждан соблюдать простые меры для профилактики.

Воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и развлекательных мероприятий, транспорта в часы-пик.

Использовать медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые два-три часа.

Избегать контактов и нахождения в одном помещении с людьми, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ.

Мыть руки с мылом после посещения улицы и контакта с другими людьми.

Дезинфицировать оргтехнику и гаджеты, с которыми работаете.

Ограничить рукопожатия и объятия. Использовать только индивидуальные предметы личной гигиены.

Напомним, в Самарской области выявлено три случая заболевания коронавирусом - все в Тольятти.