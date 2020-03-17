16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Роспотребнадзор простит самарцев соблюдать меры профилактики коронавируса Коронавирус нашли у сотрудника АвтоВАЗа Недосамоизоляция: почему самарцы игнорируют рекомендации по коронавирусу В Самарской области выписаны 13 человек, обследовавшихся на коронавирус Коронавирус в Самарскую область завезли из Испании

Здравоохранение Общество

Роспотребнадзор простит самарцев соблюдать меры профилактики коронавируса

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзор по Самарской области призывает граждан соблюдать простые меры для профилактики.

Воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и развлекательных мероприятий, транспорта в часы-пик.

Использовать медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые два-три часа.

Избегать контактов и нахождения в одном помещении с людьми, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ. 

Мыть руки с мылом после посещения улицы и контакта с другими людьми. 

Дезинфицировать оргтехнику и гаджеты, с которыми работаете.

Ограничить рукопожатия и объятия. Использовать только индивидуальные предметы личной гигиены. 

Напомним, в Самарской области выявлено три случая заболевания коронавирусом - все в Тольятти.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5