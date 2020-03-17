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Общество

В самарском зоопарке отметят день рождения льва Цезаря

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский зоопарк 26 марта, в 13:00, приглашает на день рождения африканского льва Цезаря.

Единственному льву в Самарской области исполняется 13 лет. Для него приготовят мясной торт.

Заведующий отделом "Млекопитающие" Никита Березин расскажет посетителям об особенностях львов и о характере Цезаря.

В Самарский зоопарк львенок приехал из Казани в 2007 г. — его подарили на 15-летний юбилей зоопарка.

Зоопарк объявляет конкурс для посетителей на лучшую игрушку для Цезаря. Цезарь ждет большую игрушку из пластика, дерева, резины.

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