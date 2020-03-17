Регион принял участие в международной выставке "Интурмаркет-2020"

Делегация Самарской области приняла участие в международной туристической выставке "Интурмаркет-2020", которая проходила в Москве. На ней были представлены все регионы России, выставка традиционно является основной площадкой для бизнес-коммуникаций лидеров туристического рынка.

На объединенном стенде Самарской области площадью 40 кв. м в выставке принимали участие 25 компаний турбизнеса (представители туроператорских компаний, гостиничного обслуживания, услуг общественного питания, организации досуга), а также представители департамента туризма министерства культуры Самарской области и органов МСУ Самары, Жигулевска, Сызрани и Тольятти.

В первый день работы выставки "Интурмаркет-2020" состоялось подписание соглашений в целях реализации совместных задач в сфере туризма министерства культуры Самарской области с ООО "Технологии отраслевой трансформации" ("ТоТ"), ПАО "Сбербанк", ООО "ТТ-Трэвел" (Москва), Поволжским филиалом ПАО "Мегафон", комитетом по туризму Саратовской области.

Заключенные соглашения предусматривают совместное развитие цифровых платформ, продвижение туристских продуктов и брендов, а также средств навигации и формирования туристского продукта.

"Самарская область обладает прекрасным потенциалом для активного внутреннего и въездного туризма: природные богатства, уникальное историческое наследие, выстроенная транспортная и гостиничная инфраструктура, опыт успешного проведения массовых мероприятий международного уровня. Все эти компоненты нужно эффективно использовать, ориентируясь на потребности местных жителей и потенциальных гостей региона. Цель соглашений — грамотный подход к решению поставленных задач с привлечением всех имеющихся у нас ресурсов, в том числе новейших цифровых технологий", — отметил заместитель министра — руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Так, стратегическое партнерство со Сбербанком и ООО "Технологии отраслевой трансформации" позволит осуществить разработку методики использования представленных "ТоТ" больших данных о транзакционной активности туристов, прибывающих на территорию Самарской области и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в регионе.

В дальнейшем используемая методика поможет составить всестороннее представление об индустрии туризма в регионе, его ключевых компонентах, а также выявить закономерности, регулярно прогнозировать и управлять потребительским поведением туристического потока на территории региона, делая Самарский край более привлекательным для внутренних и внешних туристов.

"Сбербанк продолжает развивать сотрудничество с правительством региона в части реализации совместных проектов в сфере развития туризма. В рамках реализации государственной программы Самарской области "Развитие внутреннего и въездного туризма" мы ведем большую работу не только по совершенствованию цифровой инфраструктуры, созданию условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта Самарской области, но и по усилению социально-экономической роли туризма в регионе, обеспечению доступности туристических услуг, отдыха и оздоровления жителей области. Данное соглашение также позволит развивать инновационные технологии и увеличит инвестиционную привлекательность туристической отрасли в Самаре", — прокомментировал управляющий Самарским отделением ПАО "Сбербанк России" Константин Долонин.

"Совместно с правительством Самарской области мы ведем работу над трансформацией цифрового управления туристической отрасли — одного из главных драйверов социально-экономического развития региона. Вместе с этим индустрия туризма — одна из самых сложных в плане анализа, однако цифровые решения, основанные на больших данных, помогают проанализировать отрасль и принимать решения на основе достоверных данных. Мы уверены, что именно этот подход будет содействовать развитию потенциала индустрии туризма", — рассказал генеральный директор ООО "Технологии отраслевой трансформации" Александр Барсуков.

Соглашение с ПАО "Мегафон" предполагает сотрудничество и долгосрочное взаимодействие в области развития внутреннего и въездного туризма на территории Самарской области, решение аналитических задач, а также развитие отдельных видов туризма.

"Мы поможем проанализировать туристические потоки: оценивать их динамику, корректировать коммуникацию с туристами, развивать инфраструктуру в наиболее привлекательных локациях, открывать новые туристические направления, планировать массовые мероприятия и оценивать эффект от их проведения. Геоаналитические системы фиксируют статистику по нагрузке на базовые станции, облачная платформа анализирует эту информацию. Заказчику она предоставляется в виде визуализированных отчетов в веб-интерфейсе. Проекты с применением аналитического сервиса МегаФона уже реализуются в Краснодарском и Пермском краях", — прокомментировал директор по развитию цифровых проектов компании "МегаФон" Руслан Алиев.