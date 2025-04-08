Самарский Росреестр выявил новые объекты туристического интереса

В 2023–2024 гг. 18 объектов туристического интереса выявили по итогам работы оперативного штаба Росреестр.
Сформированный земельный фонд на территории региона в рамках работ, проводимых по проекту "Земля для туризма", составил около 454 га. Один земельный участок площадью 6 тыс. кв. м, расположенный в Сызрани, предоставлен заинтересованному лицу "для размещения объектов спортивного профиля".
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....