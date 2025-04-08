Самарский Росреестр выявил новые объекты туристического интереса

В 2023–2024 гг. 18 объектов туристического интереса выявили по итогам работы оперативного штаба Росреестр.

Сформированный земельный фонд на территории региона в рамках работ, проводимых по проекту "Земля для туризма", составил около 454 га. Один земельный участок площадью 6 тыс. кв. м, расположенный в Сызрани, предоставлен заинтересованному лицу "для размещения объектов спортивного профиля".