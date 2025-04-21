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Туризм Общество

В Самаре 28 апреля стартуют экскурсии на автобусе-кабриолете

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28 апреля стартует новый туристический сезон и на ежедневной основе возобновятся экскурсии по Самаре на автобусе-кабриолете.

Гости и жители Самарской области смогут отправиться на обзорную экскурсию по Самаре на автобусе-кабриолете — это отличный вариант провести время с близкими и родными, показать город гостям, школьникам и студентам.

Маршрут проходит по исторической части культурного столицы губернии, туристам предоставится круговой обзор достопримечательностей, квалифицированные стюарды, сопровождающие гостей, помогут гостям ориентироваться по Самаре и посоветуют самые лучшие и популярные точки притяжения. Каждое кресло оборудовано аудиосистемой, подключившись к которой туристы сами смогут выбрать предпочитаемый язык.

Стартовая точка по адресу ул. Максима Горького, 105, продолжительность экскурсии до 1,5 часов, протяженность маршрута 13 км, стартует каждые 2 часа с 10.00 до 20.00 с  остановками:
- Речной вокзал;
- Жигулевский пивоваренный завод;
- Стелла Ладья;
- ул.Челюскинцев;
- Самарская площадь;
- пл.Куйбышева;
- ул.Фрунзе/ул.Л.Толстого;
- пл.Революции.

Билет на проезд действует на протяжении всего дня, на каждой из остановок экскурсант может выйти, посетить понравившийся музей или ближе ознакомиться с достопримечательностью, а далее продолжить маршрут на следующем рейсе.

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