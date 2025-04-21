В Самаре 28 апреля стартуют экскурсии на автобусе-кабриолете

28 апреля стартует новый туристический сезон и на ежедневной основе возобновятся экскурсии по Самаре на автобусе-кабриолете.
Гости и жители Самарской области смогут отправиться на обзорную экскурсию по Самаре на автобусе-кабриолете — это отличный вариант провести время с близкими и родными, показать город гостям, школьникам и студентам.
Маршрут проходит по исторической части культурного столицы губернии, туристам предоставится круговой обзор достопримечательностей, квалифицированные стюарды, сопровождающие гостей, помогут гостям ориентироваться по Самаре и посоветуют самые лучшие и популярные точки притяжения. Каждое кресло оборудовано аудиосистемой, подключившись к которой туристы сами смогут выбрать предпочитаемый язык.
Стартовая точка по адресу ул. Максима Горького, 105, продолжительность экскурсии до 1,5 часов, протяженность маршрута 13 км, стартует каждые 2 часа с 10.00 до 20.00 с остановками:
- Речной вокзал;
- Жигулевский пивоваренный завод;
- Стелла Ладья;
- ул.Челюскинцев;
- Самарская площадь;
- пл.Куйбышева;
- ул.Фрунзе/ул.Л.Толстого;
- пл.Революции.
Билет на проезд действует на протяжении всего дня, на каждой из остановок экскурсант может выйти, посетить понравившийся музей или ближе ознакомиться с достопримечательностью, а далее продолжить маршрут на следующем рейсе.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....