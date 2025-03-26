Четыре проекта Самарской области стали победителями международного конкурса "PRO-туризм"

С 18 по 20 марта 2025 года в Москве прошел III международный конкурс "Туристический код моей страны, города, поселка, района- PRO-туризм", собравший участников из различных регионов России.

Мероприятие состоялось в рамках реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство" и указа президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Конкурс направлен на поддержку талантливых граждан, принимающих активное участие в развитии внутреннего и зарубежного туризма в муниципальных образованиях.

На очную защиту приехали 770 участников и научных руководителей из различных уголков России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Четыре проекта Самарской области стали победителями:

в номинации "Видеоролик PRO — туризм" 2 место занял проект "PROтуризм детям", Игнатов Алексей Дмитриевич и Солодовникова Мария Федоровна, а 3 место — "Спортивные забеги и знакомство с достопримечательностями г. Самары, Казакова Ирина Станиславовна;

в номинации "Маршруты традиционных и религиозных культовых мест" 3 место занял проект "Литературно — музыкальный маршрут "Святые места Богатовского края" (Самарской области)", Волкова Татьяна Андреевна;

в номинации "Экскурсионный туризм" 3 место занял проект "Мобильное приложение "Фокс Байк", Шарабарова Елена Владимировна.

Национальный проект "Туризм и гостеприимство" помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.