Четыре проекта Самарской области стали победителями международного конкурса "PRO-туризм"

С 18 по 20 марта 2025 года в Москве прошел III международный конкурс "Туристический код моей страны, города, поселка, района- PRO-туризм", собравший участников из различных регионов России.
Мероприятие состоялось в рамках реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство" и указа президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Конкурс направлен на поддержку талантливых граждан, принимающих активное участие в развитии внутреннего и зарубежного туризма в муниципальных образованиях.
На очную защиту приехали 770 участников и научных руководителей из различных уголков России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Четыре проекта Самарской области стали победителями:
- в номинации "Видеоролик PRO — туризм" 2 место занял проект "PROтуризм детям", Игнатов Алексей Дмитриевич и Солодовникова Мария Федоровна, а 3 место — "Спортивные забеги и знакомство с достопримечательностями г. Самары, Казакова Ирина Станиславовна;
- в номинации "Маршруты традиционных и религиозных культовых мест" 3 место занял проект "Литературно — музыкальный маршрут "Святые места Богатовского края" (Самарской области)", Волкова Татьяна Андреевна;
- в номинации "Экскурсионный туризм" 3 место занял проект "Мобильное приложение "Фокс Байк", Шарабарова Елена Владимировна.
Национальный проект "Туризм и гостеприимство" помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....