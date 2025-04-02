Самара вошла в ТОП-10 бюджетных мест для весеннего отдыха в России

Цифровая экосистема МТС на основе аналитических данных платформы Bronevik.com, входящей в экосистему МТС, выяснила, куда жители России планируют отправиться отдыхать весной. Самара вошла в список самых бюджетных направлений.

Средний чек на туристическое жилье в Самаре аналитики зафиксировали на отметке 4400 рублей за ночь. Это девятый показатель в стране. Лидируют два южных города: Минеральные воды с чеком 3200 рублей, Астрахань — 3600 рублей, а также Рыбинск, который привлекает туристов своей архитектурой XVIII–XIX веков — 3700 рублей за ночь. В целом по России средний чек ранних бронирований на весну составляет 6 200 рублей за ночь, за год он увеличился на 10%. Больше всего заказов сделано в отелях и мини-отелях (75% от всех бронирований), 6% путешественников выбрали апартаменты, 5% — гостевые дома.

"В Самарской области в этом году ранняя и теплая весна, поэтому сезон прогулок и туристических поездок сдвигается. В Самару традиционно едут, чтобы посмотреть красивые природные места и за местной гастрономией. Для гостей региона подготовлен цифровой гастрогид от МТС по Волжской кухне, который поможет изучить местные специалитеты и найти главные ресторанные места города" — прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.